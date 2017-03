Cannes 2017 : Cristian Mungiu présidera le jury de la Cinéfondation et des courts métrages

Le Festival de Cannes a dévoilé le nom du président du jury de la Cinéfondation et des courts métrages pour le 70ème Festival de Cannes et c’est le réalisateur roumain Cristian Mungiu qui a été choisi. Il succède ainsi à la résalisatrice japonaise Naomi Kawase.

Le réalisateur est déjà connu de la Croisette puisqu’il a remporté en 2007 la Palme d’or pour 4 mois, 3 semaines, 2 jours, deux prix pour Au-Delà des Collines en 2012 et le prix de la mise en scène l’an dernier pour Baccalauréat. Il était également membre du jury de la Sélection Officielle aux côtés de Steven Spielberg en 2013.

Suite à sa nomination, Cristian Mungiu a déclaré : "Reconnaître la valeur, l’originalité, dans le cinéma n’a jamais été facile. Reconnaître la valeur de très jeunes cinéastes, c’est encore plus difficile. Mais la Cinéfondation est connue pour avoir réussi à le faire avec grande efficacité. La Cinéfondation a toujours donné aux jeunes cinéastes l’aide et la reconnaissance dont ils avaient besoin en tout début de carrière afin qu’ils s’expriment avec courage et qu’ils puissent trouver leur voix. Je souhaite que ça continue pendant longtemps avec la même efficacité et je suis fier d’être associé à cette démarche."

