Cannes 2017 : Monica Bellucci Maitresse de Cérémonie du 70ème Festival de Cannes

Le Festival de Cannes et CANAL + ont annoncé aujourd’hui que l’actrice italienne Monica Bellucci incarnera la maîtresse des cérémonies d’ouverture et de fermeture de la 70ème édition du Festival de Cannes. Elle succède ainsi à Audrey Tautou, Lambert Wilson et Laurent Lafitte

Rayonnante tant en France qu’à l’international, Monica Bellucci se caractérise par une élégance et des choix artistiques autant audacieux qu’éclectiques. A l’aise tant dans les blockbusters américains comme Matrix ou 007 Spectre que dans des comédies comme Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, elle a tourné avec une multitude de réalisateurs allant de Alain Chabat, Gaspar Noe, Bertrand Blier en passant par Francis Ford Coppola, Mel Gibson, Spike Lee ou Rebecca Miller.

L’actrice était actuellement dans le casting de la prestigieuse série Twin Peaks de David Lynch et également dans celui de Mozart in the Jungle, série américaine sacrée aux Golden Globes en 2016.

L’actrice italienne connait bien la croisette puisqu’elle monte les marches pour la première fois en 2000 pour Suspicion de Stephen Hopkins. Elle revient deux ans plus tard pour le sulfureux Irréversible de Gaspard Noe, dont la polémique suscitée est restée mémorable. Elle avait également déjà incarné le rôle de Maitresse de Cérémonie en 2003 pour la 56ème édition et qui faisait partie, en 2006, du jury aux côtés de Wong Kar Wai.

Prochains rendez-vous :

Le Mercredi 17 Mai pour la Cérémonie d’ouverture, en clair et en direct sur CANAL+. La Cérémonie de clôture aura lieu, quant à elle, le Dimanche 28 Mai, toujours en clair et en direct sur CANAL+.