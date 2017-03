Les 5 raisons de regarder Captain America: Civil War le 24/03 sur CANAL+

5 raisons de regarder Captain America Civil War 1. Les muscles de Captain America Véritable rêve américain vivant, le Captain America est un défenseur du monde libre contre les tyrannies

et n'hésite pas à user ses muscles au service de la justice, pour notre plus grand plaisir !

2. Toutes les cascades Civil War fait honneur aux films de sa catégorie : des cascades dans tous les coins de l'écran,

des héros à perte de vue, et surout des bagarres pour un oui ou pour non ! yaaaa !

3. La Panthère noire Agile, puissant, résistant, avec des griffes tranchantes et une détermination à toute épreuve...

la Panthère noire fait une entrée cool et fracassante sur le grand écran, et si tout ça ne suffisait pas

elle est également le premier super-héros noir de comics américains. Respect.

4. Le nouveau nouveau Spider-Man Après le Spider-Man de Tobey Maguire en version looser,

après le nouveau Spider-Man de Andrew Garfield en version beau gossse,

découvrez le nouveau nouveau Spider-Man version ado incarné par Tom Holland.

5. Les gadgets de Tony Stark Savant mélange entre James Bond et Inspecteur Gadget,

le génie de Tony Stark est sans limite et ses gadgets sont de plus en plus dévéloppés

pour chaqu'un de ses films à l'image de son armure d'Iron Man. + d'infos sur Captain America Civil War