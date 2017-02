The Revenant vu par ObliKon

The Revenant est distingué de trois Oscars en 2016, meilleur réalisateur pour Alejandro G. Iñárritu, meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio et meilleure photographie pour Emmanuel Lubezki. Il récupère aussi des récompenses auprès des Golden Globes 2016 et de la British Academy Film Awards 2016. Au-delà de la reconnaissance de la profession, ces trophées ont été l’occasion de faire du film une tribune pour la cause du respect de l’environnement !

Leonardo DiCaprio aura quelques mots simples mais forts de sens au sujet du réchauffement climatique :

« Le changement climatique est réel, et il se passe maintenant. Il est la menace la plus urgente pour notre espèce toute entière, et nous devons travailler collectivement, ensemble, et cesser de tergiverser. Nous devons soutenir les dirigeants du monde entier qui ne parlent pas pour la cause des grands pollueurs, mais qui parlent pour celle de toute l’humanité, pour les peuples autochtones du monde, pour des milliards et des milliards de personnes défavorisées, là-bas, et qui sont les plus touchés par ce problème. »

Le 26 février 2017 prochain, dans un contexte politique compliqué aux Etats-Unis, se tiendra la 89ème Cérémonie des Oscars 2017. Aurons-nous droit de nouveaux à des positions tranchées, sur des thématiques plus larges que le respect de l’environnement ? L’histoire nous le dira !

Dans la lignée directe des Oscars 2016, Canal Plus programme The Revenant dès le 28 février 2017 à 21 heures. L’occasion pour nous d’analyser les relations étroites entre le film et la Nature, vigoureusement défendue par Leonardo DiCaprio. Car chez Oblikon.net, nous sommes spécialisés dans l’explication de film (et Leonardo est plutôt convaincant).

Premièrement, le film permet de dénoncer l’impact de l’Homme sur la Nature. Les destructions des Hommes blancs sont clairement établies, au détriment de l’environnement et des Indiens natifs. Ces derniers se font voler leurs terres, leurs forêts, leurs ressources naturelles… Le règne animal en souffre aussi directement au travers de la chasse abusive et du commerce de peaux d’animaux.

Deuxièmement, The Revenant est une expérience extrême de tournage de film. Filmé en décors naturels et souvent avec des températures négatives, le film est un tour de force de l’ensemble des équipes ayant travaillé dessus. La Nature montre qu’elle domine l’Homme et ses créations dans biens des circonstances : matériel cassé par le froid, déplacements de caméras impossibles du fait de la neige… La séquence de l’ours démontre aussi que l’individu seul n’est rien face aux forces naturelles qui entourent la modernité des villes.

Troisièmement, Alejandro González Iñárritu a été surpris par l’arrivée très précoce du printemps dans le nord de l’Amérique. Cité par le réalisateur et Leonardi DiCaprio comme un exemple flagrant des conséquences directes du réchauffement climatique, cette vague de chaleur a forcé le film à se délocaliser en Argentine pour (re)trouver de la neige naturelle.

Finalement, l’histoire du survivant Hugh Glass montre aussi que les besoins primaires à la survie de l’Homme se trouvent dans la Nature. Même si cet incroyable récit est parsemé de nombreux coups de chances, l’aventurier américain ne survit pas par hasard. Malgré le froid, malgré des conditions de survie effroyables, malgré avoir été enterré vivant, malgré endurer la faim, il trouve toujours une solution offerte par la Nature.

Ne serait-ce pas l’un des beaux messages cachés du film, au-delà de l’histoire de vengeance ?