L'intégralité du week-end César/Oscars sur MyCanal

MyCanal vous propose une programmation dédiée aux grands évènements du week-end. Profitez de tous les extraits des César qui ont eu lieu Vendredi 24 Février ainsi que ceux des Oscars qui auront lieu, eux, dimanche 26 Février. Retrouvez également toutes les émissions cinéma également dédiées à ces deux évènements majeures. Enfin MyCanal vous offre la possibilité de voir et revoir en intégralité les films récompensés en France et à Los Angeles.

Découvrez la programmation spéciale César :

Fatima

César 2016 du Meilleur Film, Meilleur espoir féminin et Meilleure adaptation

Un film de Philippe Faucon

Avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine. Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur avenir possible, Fatima travaille comme femme de ménage avec des horaires décalés. Un jour, elle chute dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en arabe ce qu'il ne lui a pas été possible de dire jusque-là en français à ses filles.

Dheepan

9 nominations aux César 2016 et Palme d’Or au Festival de Cannes

Un film de Jacques Audiard

Avec Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby

Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une petite fille se font passer pour une famille. Réfugiés en France dans une cité sensible, se connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer.

Le petit prince

César 2016 du Meilleur film d’animation

Un film de Mark Osborne

Avec Clara Poincaré, André Dussollier, Florence Foresti

C’est l’histoire d’une histoire.

C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes.

C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.

C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.

L’hermine

César 2016 de la Meilleure actrice dans un second rôle

Un film de Christian Vincent

Avec Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Éva Lallier

Michel Racine est un Président de cour d'assises redouté. Aussi dur avec lui qu'avec les autres, on l'appelle " le Président à deux chiffres ". Avec lui, on en prend toujours pour plus de dix ans. Tout bascule le jour où Racine retrouve Ditte Lorensen-Coteret. Elle fait parti du jury qui va devoir juger un homme accusé d'homicide. Six ans auparavant, Racine a aimé cette femme. Presque en secret. Peut-être la seule femme qu'il ait jamais aimée.

Marguerite

César 2016 de la Meilleure Actrice, du Meilleur Son, des Meilleurs costumes, des Meilleurs décors

Un film de Xavier Giannoli

Avec Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau

Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée passionnée de musique et d’opéra. Depuis des années elle chante régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui a jamais dit. Son mari et ses proches l’ont toujours entretenue dans ses illusions. Tout se complique le jour où elle se met en tête de se produire devant un vrai public à l’Opéra.

Un prophète

César 2010 du Meilleur Film, Meilleur Réalisateur, Meilleur Acteur, Meilleur Acteur dans un second rôle, Meilleur espoir masculin, Meilleure photographie, Meilleurs décors, Meilleur montage et Meilleur scénario original

Un film de Jacques Audiard

Avec Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif

Condamné à six ans de prison, Malik El Djebena ne sait ni lire, ni écrire. A son arrivée en Centrale, seul au monde, il paraît plus jeune, plus fragile que les autres détenus. Il a 19 ans.

D'emblée, il tombe sous la coupe d'un groupe de prisonniers corses qui fait régner sa loi dans la prison. Le jeune homme apprend vite. Au fil des " missions ", il s'endurcit et gagne la confiance des Corses.

Mais, très vite, Malik utilise toute son intelligence pour développer discrètement son propre réseau...

Découvrez la programmation spéciale Oscars :

Birdman

Oscar 2015 du Meilleur film, du Meilleur réalisateur, du Meilleur scénario original, de la Meilleure photographie et César 2016 du Meilleur film étranger

Un film de Alejandro González Iñárritu

Avec Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton

À l’époque où il incarnait un célèbre super-héros, Riggan Thomson était mondialement connu. Mais de cette célébrité il ne reste plus grand-chose, et il tente aujourd’hui de monter une pièce de théâtre à Broadway dans l’espoir de renouer avec sa gloire perdue. Durant les quelques jours qui précèdent la première, il va devoir tout affronter : sa famille et ses proches, son passé, ses rêves et son ego…

S’il s’en sort, le rideau a une chance de s’ouvrir...

Slumdog Millionaire

Oscar 2009 du Meilleur film, du Meilleur réalisateur, du Meilleur scénario adapté, de la Meilleure photographie, du Meilleur son, du Meilleur montage, de la Meilleure chanson, de la Meilleure musique

Un film de Danny Boyle, Loveleen Tandan

Avec Dev Patel, Freida Pinto, Mia Drake

Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les taudis de Mumbai, est sur le point de remporter la somme colossale de 20 millions de roupies lors de la version indienne de l'émission Qui veut gagner des millions ? Il n'est plus qu'à une question de la victoire lorsque la police l'arrête sur un soupçon de tricherie.

Sommé de justifier ses bonnes réponses, Jamal explique d'où lui viennent ses connaissances et raconte sa vie dans la rue, ses histoires de famille et même celle de cette fille dont il est tombé amoureux et qu'il a perdue.

Mais comment ce jeune homme est-il parvenu en finale d'une émission de télévision ? La réponse ne fait pas partie du jeu, mais elle est passionnante.

American Beauty

Oscar 2000 du Meilleur film, du Meilleur réalisateur, du Meilleur acteur, du Meilleur scénario original, de la Meilleure photographie

Un film de Sam Mendes

Avec Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch

Une maison de rêve, un pavillon bourgeois discrètement cossu dissimule dans une banlieue résidentielle, c'est ici que résident Lester Burnhamm, sa femme Carolyn et leur fille Jane. L'agitation du monde et sa violence semblent bien loin ici. Mais derrière cette respectable façade se tisse une étrange et grinçante tragi-comédie familiale ou désirs inavoués, frustrations et violences refoulées conduiront inexorablement un homme vers la mort.

L’année de tous les dangers

Un film de Peter Weir

Avec Bembol Roco, Bill Kerr, Jabo Djohansjan

En 1965, Guy Hamilton, un journaliste, débarque en Indonésie pour couvrir un sujet sensible quant à la politique du pays. Sur place, son enquête se déroule à merveille et il trouve aussi l'amour en la personne de Jill Bryant, une anglaise travaillant à l'ambassade de son pays. Mais un jour, elle reçoit un message codé annonçant un Coup d'Etat imminent dans le pays ! Guy se saisit alors de cette révélation, qui pourrait être le plus gros scoop de sa carrière, contre la volonté de Jill...

Un poisson nommé Wanda

Oscar 1989 du Meilleur acteur dans un second rôle

Un film de Charles Crichton, John Cleese

Avec Jamie Lee Curtis, Michael Palin, John Cleese

Un avocat fort coincé, Archie Leach, flanqué d'une épouse snob, une belle americaine sexy, Wanda, aux jambes qui n'en finissent pas, son fougueux "latin lover" Otto, ex-agent de la CIA, un grand timide et ami des bêtes, Ken Pile, un poisson exotique nomme Wanda qui finit tristement dans l'estomac d'Otto et, enfin, George, minable gangster dans l'esprit duquel germe le enième hold-up du siècle. Tel est l'équipe de gagnants qui composent cette comédie policière, dans laquelle chacun d'entre eux va essayer de tirer profit de l'autre.

Alice n’est plus ici

Oscar 1975 de la Meilleure Actrice

Un film de Martin Scorcese

Avec Ellen Burstyn, Kris Kristofferson, Harvey Keitel

Alice, âgée de huit ans, rêve de devenir une star… 27 ans plus tard, elle est mariée et mère d’un insupportable gamin. A la mort de son mari, elle part chercher du travail comme chanteuse, et se retrouve serveuse de snack. La chance de sa vie apparaît enfin sous les traits de David, un propriétaire de ranch divorcé.

Truman Capote

Oscar 2006 du Meilleur acteur

Un film de Bennett Miller

Avec Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Clifton Collins Jr.

En novembre 1959, Truman Capote, auteur de Breakfast at Tiffany's et personnalité très en vue, apprend dans le New York Times le meurtre de quatre membres d'une famille de fermiers du Kansas. Ce genre de fait divers n'est pas rare, mais celui-ci l'intrigue. En précurseur, il pense qu'une histoire vraie peut être aussi passionnante qu'une fiction si elle est bien racontée. Il voit là l'occasion de vérifier sa théorie et persuade le magazine The New Yorker de l'envoyer au Kansas. Il part avec une amie d'enfance, Harper Lee.

A son arrivée, son apparence et ses manières provoquent d'abord l'hostilité de ces gens modestes qui se considèrent encore comme une part du Vieil Ouest, mais il gagne rapidement leur confiance, et notamment celle d'Alvin Dewey, l'agent du Bureau d'Investigation qui dirige l'enquête...

Les meilleurs moments des César 2017

Tout sur les Oscars 2017

Découvrez MyCanal