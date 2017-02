Oscars 2017 : Les Baftas couronnent une nouvelle fois La La Land

Hier soir s’est tenue la cérémonie des British Film Academy Awards (BAFTAs), l’équivalent britannique des César. Le film de Damien Chazelle, La La Land, a confirmé sa place de leader pour la course au pour les Oscars en remportant les prix, parmi 5 au total, du meilleur film et de la meilleure actrice pour la performance d’Emma Stone.

Découvrez le palmarès complet :

Meilleur film : La La Land de Damien Chazelle

Meilleur film britannique : Moi, Daniel Blake de Ken Loach

Meilleure révélation (scénariste, réalisateur, producteur) : Under the Shadow : Babak Anvari (scénariste, réalisateur), Emily Leo, Oliver Roskill et Lucan Toh (producteurs)

Meilleur film non anglophone : Le fils de Saul de László Nemes

Meilleur documentaire : 13th d’Ava du Vernay

Meilleur film d'animation : Kubo et l’armure magique de Travis Knight

Meilleur réalisateur : Damien Chazelle (La La Land)

Meilleur scénario original : Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)

Meilleur scénario (adaptation) : Luke Davies (Lion)

Meilleur acteur : Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Meilleure actrice : Emma Stone (La La Land)

Meilleur second rôle masculin : Dev Patel (Lion)

Meilleur second rôle féminin : Viola Davis (Fences)

Meilleure musique originale : Justin Hurwitz (La La Land)

Meilleure photographie : Linus Sandgren (La La Land)

Meilleur montage : John Gilbert (Tu ne tueras point)

Meilleurs décors : Stuart Craig et Anna Pinnock (Les animaux fantastiques)

Meilleurs costumes : Madeline Fontaine (Jackie)

Meilleurs maquillages et coiffures : J. Roy Helland et Daniel Phillips (Florence Foster Jenkins)

Meilleur son : Sylvain Bellemare, Claude La Haye et Bernard Gariépy Strobl (Premier contact)

Meilleurs effets spéciaux : Robert Legato, Dan Lemmon, Andrew R. Jones et Adam Valdez (Le livre de la jungle)

Meilleur court métrage d'animation britannique : A Love Story d’Anushka Kishani Naanayakkara

Meilleur court métrage britannique : Home de Daniel Mulloy

Meilleur espoir (désigné par le public) : Tom Holland

Trophées d'honneur : Mel Brooks et le réseau des cinémas Curzon

