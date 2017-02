Programmation cinema speciale César 2017 sur CANAL+ et CANAL+CINEMA

La semaine précédent la 42ème Cérémonie des César, CANAL+ et CANAL+ CINEMA proposent une programmation cinéma exceptionnelle avec des films primés en 2016 comme Fatima (3 César dont celui du meilleur film), et des films nommés en 2017 comme Médecin de campagne le 23/02 (François Cluzet nommé comme Meilleur acteur) et Chocolat (Omar Sy nommé come Meilleur acteur). Toutes les émissions cinéma de CANAL+ seront aux couleurs des César pour célébrer le Cinéma Français...

FATIMA

Mardi 21 février à 21H sur CANAL+

Un film de Philippe Faucon

Avec : Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche, Chawki Amari, Dalila Bencherif, Edith Saulnier, Zakaria Ali-Mehidi, Isabelle Candelier.

César 2016 du Meilleur Film, Meilleur Espoir (Zita Hanrot), Meilleure adaptation

Prix Louis Delluc 2016

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine. Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur avenir possible, Fatima travaille comme femme de ménage avec des horaires décalés. Un jour, elle chute dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en arabe ce qu'il ne lui a pas été possible de dire jusque-là en français à ses filles













_________________________________________________

MEDECIN DE CAMPAGNE

Jeudi 23 février à 21H sur CANAL+

Un film de Thomas Lilti

Avec François Cluzet, Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan, Félix Moati, Christophe Odent

Nomination aux César 2017 : Meilleur Acteur (François Cluzet)

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de l'hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à s'adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui se croyait... irremplaçable ?













_________________________________________________

CHOCOLAT

Disponible sur CANAL A LA DEMANDE et myCANAL

Un film de Roschdy Zem

Avec Omar Sy, James Thiérrée, Clotilde Hesme, Olivier Gourmet, Frédéric Pierrot, Noémie Lvovsky

Nominations aux César 2017 : Meilleur Acteur (Omar Sy), Meilleur Acteur dans un second rôle (James Thiérrée), Meilleur Son, Meilleurs Décors, Meilleure Musique

Rafaël Padilla, dit le clown Chocolat, est né à Cuba en 1860. Il a été le premier artiste noir de la scène française. Avec le clown Footit, il a inventé de célèbre duo du clown blanc et de l'auguste noir. Personnage emblématique de son époque, coqueluche de Montmartre, il a inspiré Toulouse Lautrec et apparaît dans les premiers films des frères Lumières. Il a également été le premier artiste à apparaître dans des publicités. Chocolat est mort dans l'anonymat à Bordeaux en 1917. Ce film retrace l'histoire oubliée d'un homme hors du commun.











_________________________________________________

LES INNOCENTES

Disponible sur CANAL A LA DEMANDE et myCANAL

Un film d' Anne Fontaine

Avec Lou de Laâge, Agata Buzek, Vincent Macaigne, Agata Kulesza, Anna Prochniak, Joanna Kulig

Nominations aux César 2017 : Meilleur Film, Meilleure Réalisatrice, Meilleur Scénario Original, Meilleure Photo

Pologne, décembre 1945. Mathilde Beaulieu, une jeune interne de la Croix-Rouge chargée de soigner les rescapés français avant leur rapatriement, est appelée au secours par une religieuse polonaise. D'abord réticente, Mathilde accepte finalement de la suivre dans son couvent où trente Bénédictines vivent coupées du monde. Elle découvre que plusieurs d'entre elles, violées par des soldats soviétiques, sont sur le point d'accoucher. Peu à peu, se nouent entre Mathilde, athée et rationaliste, et ces religieuses, attachées aux règles de leur vocation, des relations complexes que le danger, la clandestinité des soins et de nouveaux drames vont aiguiser...













_________________________________________________

QUAND ON A 17 ANS

Disponible sur CANAL A LA DEMANDE et myCANAL

Un film d'André Téchiné

Avec Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein, Corentin Fila, Alexis Loret, Jean Fornerod

Nominations aux César 2017 : Meilleur Espoir Masculin (Kacey Mottet Klein, Corentin Fila)

Damien, 17 ans, fils de militaire, vit avec sa mère médecin, pendant que son père est en mission. Au lycée, il est malmené par un garçon, Tom. La violence dont Damien et Tom font preuve l'un envers l'autre va évoluer quand la mère de Damien décide de recueillir Tom sous leur toit.













_________________________________________________

ROSALIE BLUM

Disponible sur CANAL A LA DEMANDE et myCANAL

Un film de Julien Rappeneau

Avec Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi, Alice Isaaz, Anémone, Philippe Rebbot, Sara Giraudeau,

Nominations aux César 2017 : Meilleur Premier Film

Vincent Machot connaît sa vie par cœur. Il la partage entre son salon de coiffure, son cousin, son chat, et sa mère bien trop envahissante. Mais la vie réserve parfois des surprises, même aux plus prudents... Il croise par hasard Rosalie Blum, une femme mystérieuse et solitaire, qu'il est convaincu d'avoir déjà rencontrée. Mais où ? Intrigué, il se décide à la suivre partout, dans l'espoir d'en savoir plus. Il ne se doute pas que cette filature va l'entraîner dans une aventure pleine d'imprévus où il découvrira des personnages aussi fantasques qu'attachants. Une chose est sûre : la vie de Vincent Machot va changer...













_________________________________________________



Autres films nommés en 2016 aux César toujours disponibles en multidiffusion sur les chaînes CANAL+, CANAL A LA DEMANDE et myCANAL



LES ANARCHISTES

LES COWBOYS

L'HERMINE

MARGUERITE

MERCI PATRON !

LE PETIT PRINCE



Prochain rendez-vous des César 2017 :

Vendredi 24 février 2017 : 42ème Cérémonie des César, en clair, en direct et en exclusivité sur CANAL+

+ d'infos sur les César 2017