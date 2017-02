Oscars 2017 : découvrez le palmarès des DGA awards

Les DGA Awards sont les prix décernés par la Director’s Guild of America aux meilleurs réalisateurs de l’année. Récompensé pour LA LA LAND, Damien Chazelle (succédant à Alejandro G. Iñárritu vainqueur deux fois de suite) devient le favori pour l'Oscar du meilleur réalisateur.

Meilleur Réalisateur Cinéma

LA LA LAND de Damien Chazelle

Le réalisateur de 32 ans l’emporte sur Garth Davis (LION), Denis Villeneuve (PREMIER CONTACT), Kenneth Lonergan (MANCHESTER BY THE SEA) et Barry Jenkins (MOONLIGHT).

Pour la catégorie Meilleur Réalisateur, le DGA Award est le meilleur baromètre des Oscars. Depuis sa création en 1948, seulement 7 réalisateurs ont remporté ce prix sans décrocher l’Oscar du Meilleur Réalisateur quelques semaines plus tard :

DGA AWARD OSCAR REALISATEUR 2013 Ben Affleck ARGO Ang Lee L'ODYSSEE DE PI 2002 Rob Marshall CHICAGO Roman Polanski LE PIANISTE 2000 Ang Lee TIGRE ET DRAGON Steven Soderbergh TRAFFIC 1995 Ron Howard APOLLO 13 Mel Gibson BRAVEHEART 1985 Steven Spielberg LA COULEUR POURPRE Sydney Pollack OUT OF AFRICA 1972 Francis Ford Coppola LE PARRAIN Bob Fosse CABARET 1968 Anthony Harvey UN LION EN HIVER Carol Reed OLIVER!

Meilleur Réalisateur / Premier Film

Garth Davis pour LION

Meilleur Réalisateur Documentaire

Ezra Edelman pour O.J.

DGA Award d’Honneur

Ridley Scott

