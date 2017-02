Oscars 2017 : La La Land vainqueur des DGA Awards

Plus rien ne semble arrêter Damien Chazelle et son film La La Land... Récompense après récompense, le réalisateur se rapproche de plus en plus d'une potentielle victoire pour les Oscars qui auront lieu le 26 février.

La liste des récompenses de La La Land ne s'arrête plus...





Golden Globes 2017

Meilleure comédie ou comédie musicale pour Damien Chazelle

Meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale pour Ryan Gosling

Meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale pour Emma Stone

Meilleur réalisateur pour Damien Chazelle

Meilleur scénario

Meilleure chanson

Meilleure musique





Producers Guild of America Awards 2017

Meilleur film pour Jordan Horowitz, Fred Berger, Marc Platt



Screen Actors Guild Awards 2017

Meilleur actrice pour Emma Stone





Festival International du Film de Toronto 2016

Prix du public pour Damien Chazelle



Mostra de Venise 2016

Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine pour Emma Stone

On peut maintenant ajouter un nouveau prix à cette liste :





Directors Guild of America Awards 2017

Meilleur réalisateur pour Damien Chazelle

Il ne reste plus qu'a attendre la cérémonie des Oscars pour savoir si la victoire du La La Land sera totale avec la plus prestigieuse des statuettes dorées du cinéma.







Prochain rendez-vous : le Dimanche 26 février 2017 : 89ème Cérémonie des Oscars en direct et en exclusivité sur CANAL+

