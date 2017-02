Le César 2017 d'honneur attribué à George Clooney

Déjà célébré deux fois aux Oscars, l'une pour son second rôle dans Syriana et l'autre pour la production du film Argo, George Clooney se verra attribuer le César d'Honneur lors de la 42ème Cérémonie des César 2017 le 24 Février prochain.

Né dans le sérail, George Clooney est fils d'un ex-présentateur télé (Nick), neveu d'actrices chanteuses (Rosemary, Betty) et cousin d'acteur/musicien et réalisateur (Miguel et Rafael Ferrer).



Après ses études et une expérience comme journaliste, il apparaît à la télévision et enchaîne les séries DRÔLE DE VIE (1985-1987), ROSEANNE (1988-1991), ENQUÊTE PRIVEE (1992-1993) et LES SOEURS REED (1993-1994).



Il explose en charismatique Dr Ross dans la série URGENCES (1994-2000), après avoir joué dans les séries B et Z RETURN TO HORROR HIGH (Bill Froehlich), LE RETOUR DES TOMATES TUEUSES (John De Bello) et RED SURF (H. Gordon Boos) 1987-1990).



UNE NUIT EN ENFER (Robert Rodriguez) fait de lui une vedette de cinéma qui séduit Michelle Pfeiffer (UN BEAU JOUR, Michael Hoffman), Nicole Kidman (LE PACIFICATEUR, Mimi Leder) et Uma Thurman (BATMAN & ROBIN, Joel Schumacher) (1996-1997).



Rencontre décisive avec Steven Soderbergh qui le filme dans HORS D'ATTEINTE (1998), SOLARIS (2002), THE GOOD GERMAN (2006) et dans la saga OCEAN'S ELEVEN (2001-2007).



Ils deviennent producteurs associés (Section 8) pour leurs œuvres et pour INSOMNIA (Christopher Nolan), LOIN DU PARADIS (Todd Haynes), CRIMINAL (Gregory Jacobs) ou THE JACKET (John Maybury) (2002-2005).



Renouant avec le charme des acteurs d'antan, il croise Mark Wahlberg (LES ROIS DU DÉSERT, David O. Russell, EN PLEINE TEMPÊTE, Wolfgang Petersen, 1999-2000) et visite Terrence Malick (LA LIGNE ROUGE, 1998).



Il détonne chez les frères Coen (O BROTHER, 2000, INTOLÉRABLE CRUAUTÉ, 2003, BURN AFTER READING, 2008, AVE CESAR, 2016) et fait sensation dans les ombres de SYRIANA (Stephen Gaghan, 2005), Oscar à la clé, et MICHAEL CLAYTON (Tony Gilroy, 2007).



Il passe à la réalisation et remonte le temps pour la chronique schizophrène CONFESSIONS D'UN HOMME DANGEREUX (2002) avec Sam Rockwell, et épate avec son salué GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK (2005), aventure noir et blanc stylisée et hommage aux journalistes intègres avec David Strathairn.



Il signe le romantique JEUX DE DUPES (2007) avec Renée Zellweger, sur les débuts du football professionnel, qu'il interprète et produit, et les fables chorales LES MARCHES DU POUVOIR (2011) qu'il adapte, produit, réalise et joue avec Ryan Gosling et THE MONUMENTS MEN (2013) avec Damon, Blanchett, Murray et Dujardin.



Il produit avec Smoke House LES CHÈVRES DU PENTAGONE de son complice Grant Heslov (2009) et THE AMERICAN (Anton Corbijn, 2010) qu'il interprète, mais aussi la série MEMPHIS BEAT (2010-2011) et ARGO (Ben Affleck, 2012) qu'il coécrit.



Engagé, il soutient le documentaire DARFOUR : DU SABLE ET DES LARMES (Paul Freedman), le candidat Barack Obama, et varie les plaisirs avec charme et humour dans le dépressif IN THE AIR (Jason Reitman), le familial THE DESCENDANTS (Alexander Payne), le spatial GRAVITY (Alfonso Cuaron) et en voix du FANTASTIC MR. FOX (Wes Anderson) (2007-2013).

+ d'infos sur les César 2017