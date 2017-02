Les 5 raisons de regarder The Revenant le 28/02 sur CANAL+

1. Pour voir Leonardo DiCaprio tout donner pour obtenir son Oscar

Dans ce film, il aura tout tenté pour être aimé de ses pairs : blessé, agressé, enterré, griffé, ...















2. Pour découvrir la nouvelle transformation physique de Tom Hardy

Rasé, gominé, musclé, barbu, tatoué, le comédien anglais change d'apparence à chacun de ses rôles















3. Pour se rappeler les règles quand on rencontre un ours en forêt



















4. Pour respirer à pleins poumons en appréciant les grands espaces

Même si c'est plus vrai que nature, le comédien a en fait été attaqué par... un cascadeur Le tournage s'est étalé sur 9 mois, principalement en Argentine près de la rivière Olivia,

à quelques km de la ville d'Ushuaïa













5. Pour voir s'entretuer L.DiCaprio et T.Hardy à propos de la fin d'Inception

Les deux comédiens se retrouvent dans The revenant 5 ans après le tournage du film de Christopher Nolan













