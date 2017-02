Les 5 raisons de regarder Le livre de la jungle le 17/02 sur CANAL+

1. Pour devenir un Yamakasi de la Jungle

Idéal pour les sorties au parc en famille, quand il y a des grands arbres centenaires

qui accueillent les enfants toutes branches ouvertes... 2. Parce que c'est + fun d'avoir une panthère qu'un chat comme amie

Quand on a envie de s'amuser avec elle, il suffit d'utiliser son corps comme balle à rapporter... 3. Pour se baigner avec Baloo

Mieux qu'un gros pneu, un ours qui adore l'eau et qui vous accompagne en chanson ! 4. Pour être envouté par la voix suave de Scarlett Johansson

Après avoir interprêté un ordinateur dans Her et avant de pousser la chansonnette en porc épic

dans Tous en scène, l'actrice a joué de sa voix dans la jungle pour hypnotiser Mowgli

5. Pour les effets spéciaux + vrais que nature

Grâce à la motion capture, de nombreux marionnettistes, et les plus récentes technologies

d'effets spéciaux, la jungle et tous ses animaux ont pris vie autour de Mowgli, seul héros réel du film













