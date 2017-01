Oscars 2017 : Moonlight, l'outsider de la cérémonie

Vainqueur de plusieurs prix et nominé aux Oscars, Moonlight s'affiche comme l'outsider de la cérémonie qui pourrait bien remporter un nombre important de statuettes dorées.

Véritable buzz au États-Unis, le film de Barry Jenkins à tout d'abord conquis les Goldens Globes avec 5 nominations : Meilleur acteur dans un second rôle (Mahershala Ali), Meilleure actrice dans un second rôle (Naomie Harris), Meilleur réalisateur (Barry Jenkins), Meilleur scénario, Meilleure musique, et le prix du meilleur film dramatique.

Ensuite nominé aux Producers Guild of America Awards dans la catégorie Meilleur film et enfin nominé aux Screen Actors Guild Awards pour les catégories Meilleure actrice dans un second rôle (Naomie Harris), Meilleur ensemble d'acteurs, et vainqueur du prix pour Meilleur acteur dans un second rôle (Mahershala Ali).

C'est donc avec légitimité que ce film intime et épique se retrouve nominé aux Oscars 2017 dans pas moins de 8 catégories : Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur dans un second rôle (Mahershala Ali), Meilleure actrice dans un second rôle (Naomie Harris), Meilleur scénario adapté, Meilleure photographie (James Laxton), Meilleur montage (Nat Sanders et Joi McMillon), Meilleure musique.

Prochain rendez-vous dimanche 26 février 2017 pour la 89ème Cérémonie des Oscars



