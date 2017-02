Palmarès complet Oscars 2017

Triomphe pour La La Land à la 89ème cérémonie des Oscars avec 6 prix, Moonlight en remporte trois dont celui du Meilleur film, Tu ne tueras point et Manchester by the sea remportent, eux, deux statuettes.

Après un retournement de situation, Moonlight remporte l'Oscar du Meilleur film, au nez de La La Land. Le film domine pourtant la cérémonie en remportant six statuettes, surpassant ainsi Moonlight et ses trois prix. Tu ne tueras point et Manchester by the sea remportent de leur côté deux prix chacun.

Découvrez le palmarès complet:

Meilleur film :





Moonlight





Meilleur réalisateur :





Damien Chazelle pour La La Land







Meilleur acteur :



Casey Affleck pour Manchester by the sea







Meilleure actrice :





Emma stone pour La La Land







Meilleur acteur dans un second rôle :



Mahershala Ali pour Moonlight





Meilleure actrice dans un second rôle :



Viola Davis pour Fences





Meilleur film d'animation :





Zootopie





Meilleur scénario adapté :





Moonlight





Meilleur scénario original :





Manchester by the sea





Meilleure photographie :





Linus Sandgren pour La La Land





Meilleur documentaire :



OJ : Made in America d’Ezra Edelman et Caroline Waterlow





Meilleur montage :





John Gilbert pour Tu ne tueras point







Meilleur film en langue étrangère :





Le client d’Asghar Farhadi (Iran)





Meilleurs costumes :



Colleen Atwood pour Les animaux fantastiques







Meilleurs maquillage et coiffure :



Suicide Squad





Meilleure musique :





La La land







Meilleure chanson :





City Of Stars pour La La Land







Meilleurs décors :





La La Land





Meilleur mixage son :



Tu ne tueras point





Meilleur montage sonore :



Premier contact





Meilleurs effets spéciaux :





Le livre de la jungle







Meilleur court métrage d'animation :



Piper





Meilleur court métrage :





Sing







Meilleur court métrage documentaire :





The white helmets d’Orlando von Einsiedel et Joanna Natasegara

