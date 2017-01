Oscars 2017 : Le parcours sans faute d'Isabelle Huppert

A l’affiche de Elle de Paul Verhoeven, un thriller provocant sur l’agression d’une femme à son domicile, l’actrice française Isabelle Huppert semble une nouvelle fois s’être révélée, à tel point qu’après avoir enchainé les récompenses, l’actrice de soixante trois ans est en compétition pour l’Oscar de la meilleure actrice le 26 Février prochain face à Natalie Portman, Emma Stone, Meryl Streep et Ruth Negga. Retour sur ce parcours sans faute.

Que ce soit en France comme aux Etats-Unis, Isabelle Huppert a su tracer sa route jusqu’à la course aux statuettes. D’abord trois fois nominé à Cannes, le film ne reçoit aucune distinction durant le festival. Mais les récompenses ne tardent pas. Après sa nomination aux European Awards puis aux Spirit Awards, l’actrice remporte le Gotham Awards de la meilleure actrice fin Novembre. La LA Critics Association lui décerne également un prix.

Le film connait ensuite un « passage à vide » puisqu’il ne remporte rien aux Critics Choice Awards mi-décembre et n’est pas retenu dans la shortlists des films étrangers pour les Oscars.

Mais les Golden Globes début Janvier signent le triomphe du film et de son actrice principale qui reçoivent deux prix, celui de la meilleure actrice et celui du meilleur film étranger. Deux jours plus tard, l’actrice est officiellement nommée pour la course aux Oscars en Février prochain. Isabelle Huppert s’inscrit ainsi dans le cercle des acteurs et actrices français ayant été nommés aux Oscars, composé notamment par Catherine Deneuve, Isabelle Adjani ou Marion Cotillard. L’actrice ne sera pas la seule française durant la cérémonie puisque Ma Vie de Courgette de Claude Barras et La Tortue Rouge sont également en compétition pour le meilleur film d’animation.

En outre, UniFrance a remis à l’atrice le French Cinema Award pour son engagement dans le cinéma français à l’étranger et le Syndicat Français lui a décerné également le prix de la critique. Enfin, hier soir, l’actrice a remporté le prix de la meilleure actrice à la 22ème cérémonie des Lumières de la presse internationale.

Prochain rendez-vous : le Dimanche 26 février 2017 : 89ème Cérémonie des Oscars en direct et en exclusivité sur CANAL +

