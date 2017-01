Oscars 2017: La La Land grand favori

Déjà largement récompensé, La La Land est nominé dans plus de la moitié des catégories aux Oscars 2017. Le film de Damien Chazelle avec Emma Stone et Ryan Gosling à déjà remporté plusieurs récompenses et se place en très bonne position pour remporter plusieurs prestigieuses statuettes...





On compte pour l'instant 7 prix aux Golden Globes : Meilleure comédie ou comédie musicale, Meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale (Ryan Gosling), Meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale (Emma Stone), Meilleur réalisateur (Damien Chazelle), Meilleur scénario, Meilleure chanson, Meilleure musique.

Le prix du meilleur film aux PGA (Producers Guild of America Awards).

Le prix de la meilleure actrice pour Emma Stone aux SAG (Screen Actors Guild Awards).

Le prix de la meilleure interprétation féminine pour Emma Stone à la Mostra de Venise.

Enfin, le prix du public au Festival International du Film de Toronto.



Comme si cela ne suffisait pas, La La Land est un véritable succès au box office américain (+ de 100 millions de dollars de recettes pour un budget de 30 millions de dollars) et français, accompagné par des critiques presses et spectateurs élogieuses.



Le film s'impose donc comme grand favori pour la prochaine cérémonie des Oscars, d'autant plus qu'il est nominé dans plus de la moitié des catégories :

Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur (Ryan Gosling), Meilleure actrice (Emma Stone), Meilleur scénario original, Meilleure photographie (Linus Sandgren), Meilleur montage (Tom Cross), Meilleurs costumes (Mary Zophres), Meilleure musique, Meilleure chanson ("Audition (The Fools Who Dream)" & "City Of Stars"), Meilleurs décors, Meilleur mixage son, Meilleur montage sonore.



On vous donne donc rendez-vous dimanche 26 février 2017 pour la 89ème Cérémonie des Oscars en direct et en exclusivité sur CANAL+

