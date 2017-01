Cette année, Cannes 2017 sera Movida avec le president du jury Pedro Almodovar

Le 70ème Festival sera présidé par le cinéaste espagnol Pedro Almodovar. Il succède à George Miller, le créateur de Mad Max...

Cinq fois en compétition - pour TOUT SUR MA MERE, VOLVER, ETREINTES BRISEES, LA PIEL QUE HABITO et JULIETA l'an dernier -, le cinéaste n'a jamais remporté la Palme d'or. Il a été cependant deux fois récompensé (pour TOUT SUR MA MERE, prix de la mise en scène en 1999, et VOLVER, prix du scénario et prix d'interprétation collective pour ses actrices en 2006). Il est également lauréat de deux Oscars (TOUT SUR MA MERE et PARLE AVEC ELLE).

A l'occasion du 70ème Festival qui se déroulera du 17 au 28 mai, CANAL+ proposera un dispositif exceptionnel pour tous les amoureux du cinéma avec notamment la diffusion exclusive de JULIETA.