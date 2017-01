Oscars 2017 : Les SAG Awards offrent quelques surprises

Après les PGA Awards ce week-end, c’était au tour des Screen Actor Guild Awards de dévoiler sa liste de lauréats hier soir. La cérémonie, qui a la particularité de ne récompenser que les acteurs, a vu triomphés Emma Stone et Denzel Washington.

Si les Screen Actor Guild Awards confortent la domination pour La La Land aux prochains Oscars, ils ont néanmoins changés quelque peu la donne quant aux pronostics pour la course aux statuettes. Si le succès probable de La La Land se confirme, d’autres tendances se dessinent. En effet Denzel Washington revient dans la course pour le Meilleur Acteur aux côtés de Casey Affleck et Ryan Gosling. De son côté, Emma Stone vient concurrencer les favorites Natalie Portman et Isabelle Huppert.

On vous dévoile le palmarès cinéma :

Meilleure actrice : Emma Stone pour La La Land

Meilleur acteur : Denzel Washington pour Fences

Meilleure actrice dans un second rôle : Viola Davis pour Fences

Meilleur acteur dans un second rôle : Mahershala Ali pour Moonlight

Meilleure distribution : Les Figures de l'ombre

Prochain rendez-vous : le Dimanche 26 février 2017 : 89ème Cérémonie des Oscars en direct et en exclusivité sur CANAL+

+ d’infos sur les Oscars 2017