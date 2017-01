Oscars 2017 : la liste complète des nominations

Les nommés aux Oscars ont été révélés ce mardi 24 janvier. La La Land domine ces nominations avec 14 mentions, suivi par Premier Contact puis par Moonlight. Côté français, plusieurs films sont dans la course dont Ma Vie de Courgette, et Isabelle Huppert continue sa route vers la statuette dorée de la meilleure actrice pour Elle...

Meilleur film :



Premier contact

Fences

Tu ne tueras point

Comancheria

Les figures de l’ombre

La La Land

Lion

Manchester by sea

Moonlight





Meilleur réalisateur :



Denis Villeneuve pour Premier contact

Mel Gibson pour Tu ne tueras point

Damien Chazelle pour La La Land

Kenneth Lonergan pour Manchester by the sea

Barry Jenkins pour Moonlight





Meilleur acteur :



Casey Affleck pour Manchester by the sea

Andrew Garfield pour Tu ne tueras point

Ryan Gosling pour La La Land

Viggo Mortensen pour Captain Fantastic

Denzel Washington pour Fences





Meilleure actrice :



Isabelle Huppert pour Elle

Ruth Negga pour Loving

Natalie Portman pour Jackie

Emma stone pour La La Land

Meryl Streep pour Florence Foster Jenkins





Meilleur acteur dans un second rôle :



Mahershala Ali pour Moonlight

Jeff Bridges pour Comancheria

Lucas Hedges pour Manchester by the sea

Dev Patel pour Lion

Michael Shannon pour Nocturnal Animals





Meilleure actrice dans un second rôle :



Viola Davis pour Fences

Naomie Harris pour Moonlight

Nicole Kidman pour Lion

Octavia Spencer pour Les figures de l’ombre

Michelle Williams pour Manchester by the sea





Meilleur film d'animation :



Kubo et l’armure magique

Vaiana, la légende du bout du monde

Ma vie de courgette

La tortue rouge

Zootopie





Meilleur scénario adapté :



Premier contact

Fences

Les figures de l’ombre

Lion

Moonlight





Meilleur scénario original :



Comancheria

La La Land

The Lobster

Manchester by the sea

20th Century Women





Meilleure photographie :



Bradford Young pour Premier contact

Linus Sandgren pour La La Land

Greig Fraser pour Lion

James Laxton pour Moonlight

Rodrigo Prieto pour Silence





Meilleur documentaire :



Fire at sea de Gianfranco Rosi

Je ne suis pas votre nègre de Raoul Peck

Life, Animated de Roger Ross Williams et Julie Goldman

13th d’Ava Duvernay

OJ : Made in America d’Ezra Edelman et Caroline Waterlow





Meilleur montage :



Joe Walker pour Premier contact

John Gilbert pour Tu ne tueras point

Jake Roberts pour Comancheria

Tom Cross pour La La Land

Nat Sanders et Joi McMillon pour Moonlight





Meilleur film en langue étrangère :



Under sandet de Martin Zandvliet (Danemark)

Mr Ove d’Hannes Holm (Suède)

Le client d’Asghar Farhadi (Iran)

Tanna de Martin Butler et Bentley Dean (Australie)

Toni Erdmann de Maren Ade (Allemagne)





Meilleurs costumes :



Joanna Johnston pour Alliés

Colleen Atwood pour Les animaux fantastiques

Consolata Boyle pour Florence Foster Jenkins

Madeline Fontaine pour Jackie

Mary Zophres pour La La Land





Meilleurs maquillage et coiffure :



Mr Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad





Meilleure musique :



Jackie

La La land

Lion

Moonlight

Passengers





Meilleure chanson :



Audition (The Fools Who Dream) pour La La Land

Can’t Stop The Feeling pour Les Trolls

City Of Stars pour La La Land

The Empty Chair pour Jim : the james foley story

How Far I’ll Go pour Vaiana, la légende du bout du monde





Meilleurs décors :



Premier contact

Les animaux fantastiques

Ave César

La La Land

Passengers





Meilleur mixage son :



Premier contact

Tu ne tueras point

La La Land

Rogue One : A Star Wars Story

13 hours





Meilleur montage sonore :



Premier contact

Deepwater

Tu ne tueras point

La La Land

Sully





Meilleurs effets spéciaux :



Deepwater

Doctor stange

Le livre de la jungle

Kubo et l’armure magique

Rogue one : A Star Wars Story





Meilleur court métrage d'animation :



Blind Vaysha

Borrowed time

Pearl

Pear cider and cigarettes

Piper





Meilleur court métrage :



La femme et le TGV

Ennemis intérieurs

Silent Nights

Sing

Timecode





Meilleur court métrage documentaire :



Extremis de Dan Krauss

4.1 miles de Daphne Matziaraki

Joe’s Violin de Kahane Cooperman et Raphaela Neihausen

Watani : my homeland de Marcel Mettelsiefen et Stephen Ellis

The white helmets d’Orlando von Einsiedel et Joanna Natasegara





Prochain rendez-vous des Oscars 2017 :

Dimanche 26 février 2017 : 89ème Cérémonie des Oscars en direct et en exclusivité sur CANAL+



