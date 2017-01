Les 5 raisons de regarder Batman V Superman vendredi 27/01 sur CANAL+

1. Voir la réaction de Ben Affleck découvrant qu’il n’est pas le seul héros du film Habitué à attirer toute l'attention, Bruce Wayne doit cette fois partager la vedette.

On tient peut-etre enfin la véritable raison de cet affrontement...













2. Confirmer que porter un costume rend sexy Soyons honnête, l'homme d'acier peut porter ce qu'il veut, il sera toujours sexy.

Ce n'est pas Loïs qui nous contredira...









3. Voir les débuts explosifs de Wonder Woman Vous vous battez pour savoir qui est le plus fort entre Batman et Superman ?

Wonder Woman mettra tout le monde d'accord à coup de bouclier...









4. Tester la résistance de la Batmobile Véhicule emblématique du justicier de Gotham,

la Bat-mobile risque de ne pas suffire pour affronter Superman...









5. Assister à un affrontement d’anthologie Bruce Wayne face à Clark Kent... Dieu contre l'homme...

la nuit contre le jour... comment résister ?

















