Festival du film de l'Alpe d'Huez: L'Ascension au sommet

A la fois Grand Prix et Prix du public, l'Ascension de Ludovic Bernard remporte haut la main la 20ème édition du festival du film de l'Alpe d'Huez. Le film, préachat Canal+ Ciné+ et C8, succède à La Vache Mohamed Hamidi notamment grâce à la prestation d'Ahmed Sylla et de sa partenaire Alice Bélaïdi.

Vidéo : L'Ascension - Coulisses de l'emission Sorties Prevues en 2017 avec Ahmed Sylla et Alice Belaïdi Le off de l'émission présentée par Laurent Weil pour le film l'Ascension

On vous dévoile l'intégralité du palmarès:

Grand Prix: L'Ascension de Ludovic Bernard

Prix du public: L'Ascension de Ludovic Bernard

Prix spécial du jury : Sous le même toit de Dominique Farrugia

Prix d'interprétation féminine : Alexandra Lamy dans L'embarras du choix de Eric Lavaine

Prix d'interprétation masculine : Gilles Lellouche dans Sous le même toit de Dominique Farrugia

Prix d'interprétation dans un Second Rôle : Alice Belaïdi dans Si j'étais un homme de Audrey Dana

L'Ascension sortira en salles ce mercredi 25 Janvier.