Jeu concours pour gagner des BO de Jackie, le biopic de Pablo Larrain

A l'occasion de la sortie en salles du biopic de Pablo Larrain, sur l'ancienne First Lady Jackie Kennedy, Canal + vous permet de gagner la bande-originale du film, signée Mica Levi.



Pour sa quarantième année, le réalisateur Pablo Larrain a réalisé deux biopics. Neruda, sur le cultissime poète, lancé au festival de Cannes et Jackie, sur l'emblématique ex-première dame, lancé au Festival de Venise la même année.

L'élégante première dame est interprétée par Natalie Portman, nommée aux BAFTA Awards, aux Golden Globes et également aux Screen Actors Guild Awards, et pourrait continuer sa route jusqu'aux Oscars en Février prochain. Le film a reçu quant à lui reçu deux prix. L'Osella du Meilleur scénario à Venise et le Prix Platform au Film International du Film de Toronto.

Composée par la Mica Levi connue pour "éthérée", une composition de la bande-originale du film Under the Skin, la bande originale de Jackie est une tapisserie musicale à la fois étrange et funèbre, aussi emblématique que Jackie elle même.

