Les 5 raisons de regarder Pattaya vendredi 20/01 sur CANAL+

1. Ressembler à Vin Diesel Ta passion est de ressembler à Vin Diesel ?

Tu pratiques le culte du muscle bandé et tu adores Fast & Furious ?

Alors Fast & Furious est fait pour toi ! Et Pattaya aussi… 2. Savoir si une meuf cache un truc sous sa robe Malik Benthala offre de véritables conseils de survie, valables tout autant en Thaïlande qu’au Brésil !

« tu prends un ballon, tu le jettes à il ou elle, si la personne susdite contrôle le ballon poitrine,

elle fait tête, plat du pied et elle te l'a remet : ça veut dire elle a une teub. »







3. Découvrir une Full Moon Party Pattaya est une occasion unique de découvrir les mythiques Full Moon Party qui ont lieu en Thaïlande... 4. Rencontrer le grand maître Gims Vous êtes dans une période sombre de votre vie ? Le Grand Maître Gims peut vous aider...

Vous découvrirez enfin pourquoi il est « parti sans rien dire » ! 5. Apprendre à partager ses frites avec sa meuf Révisez vos bonnes manières et votre éducation avec cette subtile comédie romantique.

Partagez vos frites lors de vos petits repas en amoureux sinon votre copine sera grave vénère... + d'infos sur Pattaya