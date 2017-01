Cesar 2017 : Roman Polanski Président de la 42eme Ceremonie

Le Président de la 42ème Cérémonie des César, Roman Polanski, a été récompensé 8 fois par l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma, au travers ses films Tess, Le Pianiste et La Vénus à la fourrure...

Ce n’est pas moins de huit fois que l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma a distingué le cinéaste. Esthète insatiable, Roman Polanski réinvente sonEnregistrer art et ses œuvres au fil des époques.



L’année 1968 voit naître Rosemary’s Baby qui devient instantanément l’un des plus grands chefs d’œuvre du cinéma fantastique. Chinatown, pour lequel il reçoit le Golden Globe et le BAFTA du Meilleur Réalisateur en 1975, fera tout autant l’objet d’une véritable fascination publique et critique. Sous la houlette de Claude Berri, c’est ensuite Tess qui lui vaudra en 1980 les César du Meilleur Réalisateur et du Meilleur Film ainsi que le Golden Globe du Meilleur Film Étranger en 1981.

La Palme d’Or s’impose comme une évidence en 2002 pour Le Pianiste. L’œuvre est multi-récompensée dans le monde avec en 2003 l’Oscar du Meilleur Réalisateur, le BAFTA du Meilleur Film et du Meilleur Réalisateur, le Goya du Meilleur Film Européen et sept César parmi lesquels le César du Meilleur Film et du Meilleur Réalisateur. En 2014 c’est avec La Vénus à la fourrure qu’il remporte, une nouvelle fois, le César du Meilleur Réalisateur.

Artiste, cinéaste, producteur, scénariste, comédien, metteur en scène, il existe bien des mots pour définir Roman Polanski mais un seul pour lui exprimer notre admiration et notre enchantement : merci, Monsieur le Président.



Les prochains rendez-vous des César 2017 :

- Mercredi 25 janvier 2017 : liste complète des nominations

- Vendredi 24 février 2017 : 42ème Cérémonie des César, en clair, en direct et en exclusivité sur CANAL+



+ d'infos sur les César 2017