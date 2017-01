Les Huit Salopards vus par Bulles de Culture

Avec Les 8 salopards, Quentin Tarantino revient pour la 8ème fois derrière la caméra (en comptant le dyptique Kill Bill comme un seul et même film). Celui qui a promis de prendre sa retraite à l’issue de son 10ème film livre ici un western moderne avec une violence jouissive, essence de sa filmographie. Canal+ diffuse le film sur son antenne à partir du 17 janvier 2016. Chronique d’un film qu’il ne faut pas manquer.

Les Huit Salopards

L’histoire se déroule après la Guerre de Sécession, le chasseur de primes John Ruth (Kurt Russell), dit Le Bourreau, escorte sa prisonnière, Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh), pour qu’elle se fasse pendre. Sur leur route, les deux voyageurs tombent sur le Major Marquis Warren (Samuel L. Jackson), un ancien soldat noir lui aussi devenu chasseur de primes, et Chris Mannix (Walton Goggins), le shérif novice de Red Rock. En pleine tempête, le groupe n’a pas d’autre choix que de trouver refuge dans une auberge. Ils y rencontrent quatre voyageurs : le confédéré (Bruce Dern), le mexicain (Demian Bichir), le cowboy (Michael Madsen) et le court-sur-pattes (Tim Roth). Ils vont devoir cohabiter malgré de lourds désaccords.

De Django Unchained aux huit salopards

C’est sur le tournage son précédent film, Django Unchained (2012), que Quentin Tarantino a eu l’idée de se lancer dans le projet Les 8 salopards. Les deux films ont beaucoup de points communs. Ils traitent notamment du problème de la ségrégation nord-américaine dans un contexte très inspiré des films de western.

Néanmoins, là où Django Unchained était centré sur un personnage central, incarné par Jamie Foxx, Les 8 salopards a un air de film choral, sans héros, où chacun des protagonistes arrive à prendre une place équivalente dans les péripéties. Quentin Tarantino rassemble un casting de feu et réussit l’exploit de donner un rôle singulier à chacune de ses « stars », autour de personnages très bien caractérisés.



Les 8 salopards à l’essence des codes Tarantino

Grâce aux 8 salopards, on retrouve les codes initiaux des films de Tarantino, dont il s’était quelque peu écarté avec son précédent film.

Pour preuve, à l’instar d’un Pulp Fiction (1994), le réalisateur renoue avec cadence en « chapitrages », opérant des coupes dans sa dramaturgie propices à des flashbacks, des changements de lieu…

Aussi, deux grandes parties composent le film, séparées dans certains cinémas par un véritable entracte :

La première heure, certes un peu longue et contemplative, est en réalité une longue scène d’introduction. Les enjeux se mettent en place et on sait que tout va finir par exploser. On retrouve notamment des longues tirades, lesquelles font tellement partie du style Tarantino.

En seconde partie, c’est le paiement de ses minutes d’attente. La violence explose, le sang rouge vif coule et c’est l’hécatombe dans le gîte. Toujours inspiré par ses séries B, Quentin Tarantino privilégie alors l’esthétisme de ses scènes à son histoire.

Une musique consacrée

Pour accompagner ce western moderne, Quentin Tarantino a fait appel à l’illustre Ennio Morricone pour en composer la musique. Celui dont le nom est associé à Sergio Leone opte pour un thème minimaliste qu’on gardera néanmoins en tête. Grâce à sa partition, le compositeur participe à créer un univers tout à la fois intriguant et terrifiant.

Consécration pour le grand auteur, la musique sur Les 8 salopards lui permet d’obtenir pour la première fois de sa carrière un Oscar de la meilleure musique de film en 2016.

Avec Les 8 salopards, on obtient un film fidèle à la personnalité de son réalisateur qui se visionne toujours avec un second degré.

Antoine Corte

