Batman V Superman : L'Aube de la Justice vu par Oblikon

Avec Batman V Superman : L'Aube de la Justice, DC Entertainment et Warner Bros. s'attaquent à un sacré gros pavé de la littérature DC COMICS. Le film de Zack Snyder se veut une introduction à la fameuse Justice League of America (JLA), groupe de Super-Héros justiciers dont le but est la sauvegarde et la protection de la Terre contre toute sorte de menaces. Un pavé important, car le film ne se limite à pas cela. Les influences des comics dans le scénario sont diverses et mélangent un grand nombre de phases ou d'histoires connues des amateurs de BD de l'éditeur américain DC.

Attention, cet article pourrait dévoiler quelques éléments de l’intrigue du film

La principale histoire est donc l'affrontement entre Batman et Superman ! Les deux personnages sont fondamentalement différents, l'un étant un super-héros, l'autre un homme extraordinaire mais sans pouvoirs spéciaux (excepté une immense fortune). Le film Batman V Superman reste fidèle à l'univers des comics dans le sens où Batman est le seul et unique homme à être en capacité de briser Superman. Son intelligence, couplée à un esprit de fin stratège lui permettent de surmonter le super-héros qu'est Superman.

Le Super-Vilain de Batman v Superman : L'Aube de la Justice est quant à lui inspiré du comics « The Death of Superman » (ou « La mort de Superman » en VF) de 1992. Le méchant Doomsday est un monstre issu de Krypton que ce soit dans le film ou la BD. Seul Superman semble en capacité de pouvoir le vaincre. Malgré la présence de Wonder Woman et Batman à ses côtés, ce Doomsday est réellement imposant et bien trop fort…

L'un des autres arcs narratif qui est utilisé dans le film de Zack Snyder est le très intéressant et récent « Injustice: Gods among us » (« Injustice : Les dieux sont parmi nous en français »). Dans ce comics, Superman a été manipulé par Le Joker pour tuer Lois Lane, et devient un tyran à la tête du monde. Bien que le film ne fasse pas un focus sur un Superman tyrannique, les rêves de Batman montrent étrangement un Superman à la tête d'une armée qui s'agenouille devant lui, ainsi que The Flash avertissant Batman que Lois Lane est "la clé"... De quoi ? Nous ne saurons certainement que plus tard dans le DC Multivers et dans les films des prochaines années...

Pour aller plus loin dans les explications de films, rendez-vous sur Oblikon ! Nous ne voudrions pas dévoiler toute l’intrigue du film Batman V Superman : L'Aube de la Justice diffusé le vendredi 27 janvier 2017 à 21H sur CANAL+ !

Au final, vous l’aurez compris, ce film est une introduction qui s’intègre à une série de films autour de la Justice League of America (Ligue de justice d'Amérique en français), à l’image de ce que MARVEL a fait avec Avengers . C’est aussi une suite à Man of Steel (du même Zack Snyder).

L’année 2017 sera quant à elle marquée par les films Wonder Woman, ainsi que Justice League. En attendant, Batman fait quelques apparitions dans Suicide Squad de 2016, soyez attentifs aux scènes post-génériques ! On vous aura prévenu !