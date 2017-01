Les 5 raisons de regarder Les 8 Salopards mardi 17/01 sur CANAL+

1. 1. Parce que c’est un film de Quentin Tarantino

Rien que cet argument devrait convaincre la majorité d'entre vous après des films tels que Pulp Fiction, Kill Bill ou Django Unchained







2. Pour le plaisir des yeux... et pour les oreilles

La musique du film est signée par le maître Ennio Morricone, enfin récompensé par l'Oscar et Golden Globe de la meilleure musique





3. Pour le casting déjanté et apprécié de Tarantino

Tarantino aime ses acteurs, et eux l'adore : 4 films avec le fidèle Samuel L. Jackson, 3 avec Tim Roth , 2 avec Michael Madsen et Kurt Russell.

Et une première pour Jennifer Jason Leigh, couronnée d'une nomination aux Oscars









4. Pour profiter d’un véritable hiver en direct...de votre fauteuil

Partez, pour 2H49, dans les Rocheuses du sud-ouest de l'État du Colorado et prenez votre dose de neige et de froid glacial en bonne (?) compagnie





5. Parce que ce film est plein de surprises !

En janvier 2014, le scénario avait fuité. Très déprimé, Tarantino voulait abandonner ce film.

Heureusement, 2 ans après cet incident, Les 8 Salopards est un succès en salles, le réalisateur arrivant à surprendre le public avec une nouvelle version !











