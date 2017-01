Oscars 2017 : les nominés des PGA révélés

Avec l'Oscar du meilleur film, le PGA "Producer of the Year" Award est sans doute la récompense la plus prestigieuse pour un producteur de cinéma aux USA. Décerné par la Producers Guild of America (7 000 membres), c'est l'un des meilleurs baromètres pour l'Oscar du meilleur film.

Film

PREMIER CONTACT Dan Levine, Shawn Levy, Aaron Ryder, David Linde

DEAPOOL Simon Kinberg, Ryan Reynolds, Lauren Shuler Donner

FENCES Scott Rudin, Denzel Washington, Todd Black

TU NE TUERAS POINT Bill Mechanic, David Permut

COMANCHERIA Carla Hacken, Julie Yorn

LES FIGURES DE L’OMBRE Donna Gigliotti, Peter Chernin & Jenno Topping, Pharrell Williams, Theodore Melfi

LA LA LAND Fred Berger, Jordan Horowitz, Marc Platt

LION Emile Sherman & Iain Canning, Angie Fielder

MANCHESTER BY THE SEA Matt Damon, Kimberly Steward, Chris Moore, Lauren Beck, Kevin Walsh

MOONLIGHT Adele Romanski, Dede Gardner & Jeremy Kleiner



Animation

LE MONDE DE DORY Lindsey Collins

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE Arianne Sutner, Travis Knight

VAIANA Osnat Shurer

COMME DES BÊTES Chris Meledandri, Janet Healy

ZOOTOPIE Clark Spencer



Documentaire

DANCER Gabrielle Tana

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE Stacey Reiss, Otto Bell

LIFE, ANIMATED Julie Goldman, Roger Ross Williams

O.J.: MADE IN AMERICA Ezra Edelman, Caroline Waterlow

TOWER Keith Maitland, Susan Thomson, Megan Gilbride



Les prix seront décernés le 28 janvier.





Les prochains rendez-vous des Oscars 2017 :

- Mardi 24 janvier 2017 : liste complète des nominations

- Dimanche 26 février 2017 : 89ème Cérémonie des Oscars en direct et en exclusivité sur CANAL+



