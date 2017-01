Oscars 2017 : La La Land domine les nominations aux BAFTA

LA LA LAND poursuit sa tournée mondiale avec 11 nominations à lui tout seul. Suivent PREMIER CONTACT et NOCTURNAL ANIMALS avec 9 citations. MANCHESTER BY THE SEA, film soutenu par CANAL+ lors de sa sortie en salles, obtient 6 nominations.. Deux films français concourent pour le BAFTA du meilleur film étranger : DHEEPAN et MUSTANG La Palme d’Or 2016, MOI, DANIEL BLAKE de Ken Loach, autre partenariat de CANAL+ lors de sa sortie dans les salles françaises, est nommé 4 fois, notamment dans les catégories Meilleur film et Meilleur film britannique.

.



La Cérémonie des BAFTA se déroulera le dimanche 12 février, présentée par Stephen Fry.



Les principales catégories :



Film

PREMIER CONTACT

MOI, DANIEL BLAKE

LA LA LAND

MANCHESTER BY THE SEA

MOONLIGHT



Film britannique

AMERICAN HONEY

LE PROCES DU SIECLE (DENIAL)

LES ANIMAUX FANTASTIQUES

MOI, DANIEL BLAKE

NOTES ON BLINDNESS

UNDER THE SHADOW

Film en langue non-anglophone

DHEEPAN

JULIETA

MUSTANG

LE FILS DE SAUL

TONI ERDMANN

Acteur

Andrew Garfield - Tu ne tueras point

Casey Affleck - Manchester by the Sea

Jake Gyllenhaal - Nocturnal Animals

Ryan Gosling - La La Land

Viggo Mortensen - Captain Fantastic

Actrice

Amy Adams - Premier contact

Emily Blunt - La fille du train

Emma Stone - La La Land

Meryl Streep - Florence Foster Jenkins

Natalie Portman - Jackie

Acteur 2nd rôle

Aaron Taylor-Johnson - Nocturnal Animals

Dev Patel - Lion

Hugh Grant - Florence Foster Jenkins

Jeff Bridges - Commancheria

Mahershala Ali - Moonlight

Actrice 2nd rôle

Hayley Squires - Moi, Daniel Blake

Michelle Williams - Manchester by the Sea

Naomie Harris - Moonlight

Nicole Kidman - Lion

Viola Davis - Fences

Réalisateur

PREMIER CONTACT - Denis Villeneuve

MOI, DANIEL BLAKE - Ken Loach

LA LA LAND - Damien Chazelle

MANCHESTER BY THE SEA - Kenneth Lonergan

NOCTURNAL ANIMALS - Tom Ford

Animation

LE MONDE DE DORY

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE

VAIANA, LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE

ZOOTOPIE



Les prochains rendez-vous des Oscars 2017 :

- Mardi 24 janvier 2017 : liste complète des nominations

- Dimanche 26 février 2017 : 89ème Cérémonie des Oscars en direct et en exclusivité sur CANAL+



+ d'infos sur les Oscars 2017