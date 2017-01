CANAL+CINEMA devient CANAL+BELMONDO à l'occasion d'une programmation exceptionnelle du 18 au 23 février

CANAL+ consacre à Jean-Paul Belmondo une programmation exceptionnelle. A cette occasion, CANAL+CINEMA devient CANAL+BELMONDO. CANAL+, L'Académie des Arts et Techniques du Cinéma , et à travers eux, le Cinéma Français, dédieront à Jean-Paul Belmondo la soirée de la 42e Cérémonie des César.

Des films et des hommages surprises.

Du samedi 18 au jeudi 23 février 2017 en prime.









« Parce qu’il est magnifique», parce que – comme le dit Tarantino – « il est la supercoolitude incarnée », CANAL+, l’Académie des Arts et Techniques du cinéma et à travers eux, tout le cinéma français se feront une joie de célébrer Jean-Paul Belmondo en lui consacrant une semaine de programmation exceptionnelle et en lui dédiant la soirée de la 42e Cérémonie des César.



CANAL+CINÉMA, qui deviendra CANAL+ BELMONDO, diffusera des films de sa filmographie choisis par Jean-Paul Belmondo lui-même.



Ce sera l’occasion pour de nombreux talents du cinéma français – Michel Hazanavicius, Sandrine Kiberlain, Jean Dujardin, Monica Bellucci, Albert Dupontel, Camille Cottin, Alice Taglioni, Clovis Cornillac, François-Xavier Demaison, Guillaume Canet, Jérôme Commandeur, Paul Belmondo… – de nous donner leur vision de Belmondo ; comment son énergie a su les gagner, son talent les entraîner et son charisme unique les séduire et les émouvoir.



Cet hommage à Jean-Paul Belmondo sera par ailleurs le point d’orgue de la 42e Cérémonie des César qui se déroulera le 24 février 2017 en sa présence, diffusée sur CANAL+ en clair, en direct et en exclusivité.