Triomphe d'Isabelle Huppert, Elle et La La Land aux Golden Globes : Oscars 2017

Diffusés cette nuit en direct par CINE+, et programmée ce soir à 20H50 sur CANAL+ CINEMA, la 74e édition des Golden Globes a vu le triomphe d'Isabelle Huppert et de son film ELLE de Paul Verhoeven avec 2 statuettes (film soutenu par CANAL+ lors de sa sortie en salles), aux côtés de LA LA LAND de Damien Chazelle qui réalise le nouveau record avec 7 récompenses sur 7 nominations...

Vidéo : Elle - Rencontres de cinéma du 22/05 Laurent Weil reçoit l'équipe du film, Isabelle Huppet, Paul Verhoeven, Laurent Lafitte, partenaire Elle dans l'émission diffusée le dimanche en clair à 12H20 sur CANAL+

PALMARES CINEMA

Meilleur film dans la catégorie comédie/comédie musicale

LA LA LAND de Damien Chazelle



Meilleur réalisateur

Damien Chazelle - LA LA LAND



Meilleur acteur dans la catégorie comédie/comédie musicale

Ryan Gosling - LA LA LAND de Damien Chazelle



Meilleure actrice dans la catégorie comédie/comédie musicale

Emma Stone - LA LA LAND



Meilleur film dans la catégorie drame

MOONLIGHT de Barry Jenkins



Meilleur acteur dans la catégorie drame

Casey Affleck - MANCHESTER BY THE SEA de Kenneth Lonergan



Meilleure actrice dans la catégorie drame

Isabelle Huppert – ELLE de Paul Verhoeven



Meilleur second rôle masculin

Aaron Taylor-Johnson - NOCTURNAL ANIMALS de Tom Ford



Meilleur second rôle féminin

Viola Davis – FENCES de Denzel Washington



Meilleur scenario

Damien Chazelle - LA LA LAND



Meilleur film d'animation

ZOOTOPIE de Byron Howard et Rich Moore



Meilleur Film étranger (en langue non anglaise)

ELLE (FRANCE) de Paul Verhoeven



Meilleure musique originale

Justin Hurwitz - LA LA LAND



Meilleure chanson originale

“City of stars” — LA LA LAND

Musique de: Justin Hurwitz Lyrics by: Benj Pasek, Justin Paul





PALMARES SERIES

Meilleure série comique

ATLANTA de Donald Glover



Meilleure actrice dans une série comique

Tracee Ellis Ross - BLACK-ISH de Kenya Barris



Meilleur acteur dans une série comique

Donald Glover - ATLANTA de Donald Glover



Meilleure série dramatique

THE CROWN de Peter Morgan et Stephen Daldry



Meilleure actrice dans une série dramatique

Claire Foy - THE CROWN de Peter Morgan et Stephen Daldry



Meilleur acteur dans une série dramatique

Billy Bob Thornton – GOLIATH de David E. Kelley, Jonathan Shapiro



Meilleur téléfilm ou mini-série

THE PEOPLE v. O.J. SIMPSON: AMERICAN CRIME STORY



Meilleure actrice dans un téléfilm ou mini-série

SARAH PAULSON - THE PEOPLE v. O.J. SIMPSON: AMERICAN CRIME STORY



Meilleur acteur dans un téléfilm ou mini-série

Tom Hiddleston - THE NIGHT MANAGER de David Farr



Meilleur second rôle masculin dans une série, mini-série ou un téléfilm

Hugh Laurie - THE NIGHT MANAGER de David Farr



Meilleur second rôle féminin dans une série, mini-série ou un téléfilm

Olivia Colman - THE NIGHT MANAGER de David Farr



Les prochains rendez-vous des Oscars 2017 :

- Mardi 24 janvier 2017 : liste complète des nominations

- Dimanche 26 février 2017 : 89ème Cérémonie des Oscars en direct et en exclusivité sur CANAL+



+ d'infos sur les Oscars 2017