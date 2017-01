Canal + CINEMA rend hommage à Guillermo Del Toro avec le cycle "Les Maisons Hantées de Guillermo Del Toro" du 12 au 26 Janvier

Du 12 au 26 Janvier, Canal + CINEMA rend hommage au cinéaste argentin en diffusant chaque jeudi un film réalisé ou produit par Guillermo Del Toro. Deux années après Pacific Rim, le sensationnel Guillermo del Toro revient avec un film qui concilie à merveille blockbuster et film d'auteur. C'est donc avec ce film, Crimson Peak, que nous commençons le cycle. Ensuite, vient un film produit par Guillermo Del Toro et réalisé par Troy Nixey intitulé Don't be Afraid of the Dark. Enfin, le cycle se clôturera par l'une des réalisations majeures du cinéaste: Le Labyrinthe de Pan.



Crimson Peak

Jeudi 12 Janvier

En première exclusivité

2015 - États-Unis

Epouvante de Guillermo del Toro avec Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, Jessica Chastain

À la suite d'une tragédie familiale, une romancière en herbe est déchirée entre l'amour qu'elle porte à son ami d'enfance et son attirance pour un mystérieux inconnu. Elle s'aventure chez ce dernier dans une sombre demeure étrangement humaine, qui respire, saigne et se souvient. Dans cette histoire d'une tradition gothique digne d'un film de Dracula, l'ensemble du casting est captivant au même niveau que le somptueux - mais effrayant - décor.













________________________________________________________________



Don't be afraid of the dark

Jeudi 19 Janvier

2012 – Australie, Mexique, États-Unis

Épouvante de Troy Nixey avec Katie Holmes, Guy Pearce, Bailee Madison et produite par Guillermo Del Toro

Une petite fille s'en va vivre avec son père et sa nouvelle petite amie dans une immense bâtisse très ancienne. Celle-ci va découvrir que de sinistres créatures vivent sous les escaliers de sa nouvelle demeure.

________________________________________________________________



Le Labyrinthe de Pan

Jeudi 26 Janvier

2006 – États-Unis, Espagne, Mexique

Fantastique de Guillermo del Toro avec Ivana Baquero, Sergi López, Doug Jones