Les films du label Nouveau Talent de Janvier sur CANAL+ CINEMA presentés par Lucie Akoun

En créant ce label "Nouveau Talent " présenté par Lucie Akoun, CANAL+ CINEMA révèle chaque semaine un nouveau talent, acteur ou réalisateur, à travers un film à découvrir pour la première fois à la télévision...

Découvrez la programmation de Janvier:

La Face Cachée de Margo:

Dimanche 1er Janvier

En première exclusivité

2015 - Américain

D’après le best-seller de John Green, La Face Cachée de Margo est l’histoire de Quentin et de Margo, sa voisine énigmatique, qui aimait tant les mystères qu’elle en est devenue un. Après l’avoir entraîné avec elle toute la nuit dans une expédition vengeresse à travers leur ville, Margo disparaît subitement – laissant derrière elle des indices qu’il devra déchiffrer. Sa recherche entraîne Quentin et sa bande de copains dans une aventure exaltante à la fois drôle et émouvante. Pour trouver Margo, Quentin va devoir découvrir le vrai sens de l’amitié… et de l’amour. Cette romance dramatique de Jake Schreier est portée par Cara Delevingne et Nat Wolff.













Célibataire, Mode d'Emploi

Lundi 2 Janvier

En première exclusivité

2016 - américain

Rebel Wilson joue la coach de drague trash de Dakota Johnson dans cette comédie de Christian Ditter.















Joséphine s'arrondit

Lundi 16 Janvier

En première exclusivité

2015 - Français

Marilou Berry et Mehdi Nebbou font face à une nouvelle inattendue: Joséphine attend un enfant! Ils vont devoir alors affronter à leur manière tout un tas d'épreuves.. Une comédie de Marilou Berry.















This is not a love Story

Dimanche 22 Janvier

En première exclusivité

2015 - Américain

Alfonso Gomez-Rejon met en scène Thomas Mann (II), Olivia Cooke, RJ Cyler, un trio atypique dans cette comédie dramatique récompensée deux fois au festival Sundance.



L'Idiot !

Samedi 28 Janvier

En première Exclusivité

2015 - Russe

Dans ce drame de Yuri Bystrov, Dima est un jeune plombier qui doit gérer les canalisations des logements sociaux d’un quartier d’une petite ville de Russie. Un soir, lors d’une inspection de routine, il découvre une énorme fissure qui court le long des façades de l’immeuble. Selon ses calculs, le bâtiment est sur le point de s’effondrer et d’ensevelir les 800 locataires qui y vivent. Une course contre la montre va s’engager…

Five

Lundi 30 Janvier

En première exclusivité

2016 - Français

Cinq amis d'enfance rêvent depuis toujours d'habiter en colocation. Lorsque l’occasion d’emménager ensemble se présente, Julia, Vadim, Nestor et Timothée n’hésitent pas une seule seconde, surtout quand Samuel se propose de payer la moitié du loyer ! A peine installés, Samuel se retrouve sur la paille mais décide de ne rien dire aux autres et d'assumer sa part en se mettant à vendre de l'herbe. Mais n'est pas dealer qui veut et quand tout dégénère, Samuel n’a d’autres choix que de se tourner vers la seule famille qu'il lui reste : ses amis ! Une comédie d'Igor Gotesman avec Pierre Niney, Igor Gotesman, François Civil, Margot Bancilhon ou encore Idrissa Hanrot.