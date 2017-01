Nouveau Dans le Genre, la sélection des films de Janvier par Paloma Coquant sur CANAL+ CINEMA

Paloma Coquant présente le label "Nouveau dans le genre" sur CANAL+ CINEMA , un rendez-vous privilégiant des inédits tous pays confondus qui appartiennent au cinéma de genre, à la fois original et revigorant.

Découvrez la programmation du mois de Janvier:

La Chute de Londres

Mardi 3 Janvier à 20h55 sur Canal + CINEMA

en Première exclusivité

2016 - Etats-Unis, Royaume-Uni, Bulgarie

Un film d'action qui voit la fin du monde Occidental, victime d'un complot terroriste, avec Gerard Butler, Aaron Eckhart et Morgan Freeman.













El Clan

Mercredi 11 Janvier à 20h55 sur Canal + CINEMA

en Première exclusivité

2016 - Argentin, Espagnol

Dans l'Argentine du début des années quatre-vingt, un clan machiavélique, auteur de kidnappings et de meurtres, vit dans un quartier tranquille de Buenos Aires sous l'apparence d'une famille ordinaire.

Arquimedes, le patriarche, dirige et planifie les opérations. Il contraint Alejandro, son fils aîné et star du rugby, à lui fournir des candidats au kidnapping.Le film a remporté le Lion d'Argent - Prix de la mise en scène à la Mostra de Venise en 2015.



Cop Car

Mercredi 18 Janvier à 20h55 sur Canal + CINEMA

en Première exclusivité

2016 - Américain

Deux jeunes garçons se baladent dans la campagne en quête d’aventure. Ils vont vite la trouver grâce à une voiture de police abandonnée. Les clés sont dessus et ils partent faire un tour, totalement inconscients de la situation… Les choses vont prendre une tournure encore plus inattendue lorsque les enfants découvrent qu’il y a quelque chose dans le coffre et que le shérif véreux du coin veut, quel qu’en soit le prix, récupérer sa voiture volée… Un thriller avec Kevin Bacon signé Jon Watts.















Eye in the Sky

Mardi 24 Janvier sur Canal + CINEMA

en Première Exclusivité

2016 - Britannique

Thriller de Gain Hood mettant en scène Helen Mirren, Alan Rickman, Iain Glen, Barkhad Abdi, Aaron Paul et Phoebe Fox. Le colonel Katherine Powell (Helen Mirren), officier du service d'espionnage, est placé aux commandes d'une opération top-secrète impliquant plusieurs nations. Un groupe de terroristes réfugié à Nairobi doit être capturé ; les services secrets découvrent que le groupe prépare une attaque suicide. Le risque est imminent, il faut agir très vite pour stopper les terroristes coûte que coûte. Dans une base du Nevada, Steve Watts (Aaron Paul), pilote de drones, est prêt à intervenir pour éliminer la menace. Une petite fille entre dans la zone de tir… Entre dommages collatéraux et pressions politiques, sauront-ils prendre la bonne décision ?

En terrain miné

Mardi 31 Janvier sur Canal + CINEMA

en première exclusivité

2016 - Britannique

Afghanistan, septembre 2006. Trois militaires anglais quittent leur avant-poste au-desssus du barrage de Kajaki pour effectuer une mission de reconnaissance en territoire taliban. Alors qu’ils empruntent le lit asséché d’une rivière, l’un d’eux saute sur une mine enterrée là il y a vingt-cinq ans par les Russes. Ses camarades se précipitent à son secours, mais la zone est un véritable champ de mines. À chaque faux pas, ils risquent la mort. Un thriller signé Paul Katis avec Mark Stanley, Bryan Parry et Liam Ainsworth