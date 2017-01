Les 5 raisons de regarder Deadpool vendredi 06/01 sur CANAL+

1. Deadpool est très romantique: Avant d'être un film d'action complètement trash, c'est surtout une histoire d'amour innocente et platonique entre le galant Wade et sa petite amie Vanessa.

Vous pouvez donc profiter de cette love-story avec votre moitié.

Pour preuve, le film est même sorti en salles le jour de la Saint Valentin! 2. Il explose le 4ème mur: Deadpool a la particularité de savoir qu'il est un personnage de comics et s'adresse donc directement au spectateur (Big up à la scène post générique), donc vous.

Et ce n'est pas très poli de ne pas écouter quelqu'un qui s'adresse directement à vous... 3. Deadpool défie les standards de beauté Hollywoodiens: Son traitement anti-cancer lui a laissé quelques traces... En clair, il ressemble à "un testicule avec des dents"...

Mais ça ne l'empêche pas de se sentir bien dans sa peau et d'être complètement bad-ass.

Bon gars Deadpool. 4. Parce que Ryan Reynolds: Cette raison devrait amplement suffire à vous convaincre. 5. C'est le film le plus piraté de l'année 2016: En plus de ses deux nominations aux Golden Globes (Film et Acteur), le film a remporté le prix du film le plus piraté de l'année 2016.

Et même si cette palme n'a pas de réelle valeur, ça montre bien que les spectateurs sont accros au héros ! Bonus!

Derrière son masque se cache une âme d'enfant: Son seul abonnement Twitter est Hello Kitty. Il a aussi une montre et un sac à dos à l'éfigie du petit chat.

Et il faut être une mauvaise personne pour ne pas aimer quelqu'un fan de Hello Kitty! +d'infos sur Deadpool