CANAL rend hommage à Carrie Fisher

En hommage à Carrie Fisher, CANAL+ FAMILY diffusera l’intégrale STAR WARS le 30/12 dès 8H25, saga disponible sur myCANAL, où vous retrouverez aussi l’actrice dans un classique de la comédie américaine en tant que meilleure amie de Meg Ryan, Quand Harry rencontre Sally.

Immortelle Princesse Leia de STAR WARS, Carrie Fisher aura marqué l'histoire du cinéma en tant qu'actrice comme dans Quand Harry rencontre Sally, A la recherche de Garbo, Hannah et ses soeurs, Rendez-vous avec la mort, The Women, et dans les séries comme 30 Rock et encore récemment Catastrophe, mais aussi en tant que scénariste, notamment avec Bons baisers d'Hollywood, librement adapté de sa propre histoire.



CANAL+FAMILY prolonge son mythe et son talent et propose l’intégralité de la saga intergalactique STAR WARS ce vendredi 30 décembre :

08H25 : STAR WARS - THE LEGACY REVEALED (documentaire)

10H00 : STAR WARS - LA MENACE FANTÔME

12H10 : STAR WARS - L’ATTAQUE DES CLONES

14H30 : STAR WARS - LA REVANCHE DES SITH

16H45 : STAR WARS - UN NOUVEL ESPOIR

18H45 : STAR WARS - L’EMPIRE CONTRE-ATTAQUE

21H00 : STAR WARS - LE RETOUR DU JEDI

23H00 : STAR WARS - LE RÉVEIL DE LA FORCE, en première exclusivité

STAR WARS - LE RÉVEIL DE LA FORCE est également à retrouver, en première exclusivité, dimanche 1er janvier à 20H50 sur CANAL+FAMILY, et vendredi 6 janvier à 22H45 sur CANAL+.



Disponible aussi sur myCANAL, le classique de la comédie romantique Quand Harry rencontre Sally.



(Copyright photo : TM & © 2016 Lucasfilm Ltd)