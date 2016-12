Oscars 2017: Manchester by the Sea domine les nominations des SAG Awards

Un nouveau baromètre dans la course aux Oscars a dévoilé ses pronostics. Les Screen Actor Guild Awards (SAG Awards), les prix décernés par les acteurs eux-mêmes, ont révélé leur liste de nominés. Le Film de Kenneth Lonergan domine cette liste avec quatre nominations pour cinq catégories dont celles du Meilleur acteur pour Casey Affleck, déjà bien parti pour la course aux statuettes, et pour Lucas Hedges pour le second rôle. On retrouve ensuite Moonlight de Barry Jenkins, déjà nominé à plusieurs reprise aux Golden Globes. Côté français, Elle de Paul Verhoeven et Isabelle Huppert ne sont malheureusement pas présents.

Meilleur acteur

Casey Affleck dans Manchester by the Sea

Andrew Garfield dans Tu ne tueras point

Ryan Gosling dans La la Land

Viggo Mortensen dans Captain Fantastic

Denzel Washington dans Fences

Meilleure actrice

Amy Adams dans Premier Contact

Emily Blunt dans La Fille du train

Natalie Portman dans Jackie

Emma Stone dans La La Land

Meryl Streep dans Florence Foster Jenkins

Meilleur acteur dans un second rôle

Mahershala Ali dans Moonlight

Jeff Bridges dans Comancheria

Hugh Grant dans Florence Foster Jenkins

Lucas Hedges dans Manchester by the Sea

Dev Patel dans Lion

Meilleure actrice dans un second rôle

Viola Davis dans Fences

Naomie Harris dans Moonlight

Nicole Kidman dans Lion

Octavia Spencer dans Les Figures de l'ombre

Michelle Williams dans Manchester by the Sea

Meilleur ensemble d'acteurs

Captain Fantastic

Fences

Les Figures de l'ombre

Manchester by the Sea

Moonlight

+d'infos sur les Oscars 2017