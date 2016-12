L'année 2016 d'Omar Sy vue par Bulles de coulture

Parmi les acteurs français, Omar Sy aura eu une année faste avec la sortie de deux gros projets français, « Chocolat » de Roschdy Zem et « Demain tout commence » de Hugo Gélin, et un blockbuster américain, « Inferno ». Alors que « Demain tout commence » est encore dans les salles, Canal plus diffuse ce mois-ci le biopic « Chocolat » à partir du 20 décembre 2016.

Chocolat, le clown triste



« Chocolat » raconte l’histoire vraie du premier artiste noir de la scène française qui formé avec son compère Footit un duo de choc dans le milieu du cirque à la fin u 19ème siècle. Cependant, les ambitions de Chocolat vont être freinées par la ségrégation qui règne en France dans ces années là.



Le film remet en surface l’histoire de ce clown triste, précurseur dans la lutte des classes. Au casting, Omar Sy forme un duo fraternel avec son partenaire, James Thiérée. Ensemble, ils sont l’attrait principal du film. Alors que le premier semble réitérer les codes d’« Intouchables » en utilisant ses mimiques attachantes et son large sourire, James Thiérrée accompagne le protagoniste en lui donnant une caution scénique et musicale.



Le papa marrant dans Demain tout commence



On reste dans le registre comédie dramatique dans « Demain tout commence ». Omar Sy y interprète cette fois-ci Samuel un homme sans attache qui se voit confier un bébé de quelques mois par une femme avec laquelle il a eu une courte relation. 8 ans plus tard, alors que Samuel s’est installé à Londres avec sa fille, la mère disparue refait surface et souhaite récupérer son enfant.



L’acteur français partage cette fois-ci l’affiche avec la charmante Clémence Poésy. Ne faisant pas l’impasse sur l’humour, Omar Sy franchit un cap de maturité avec ce rôle en interprétant ce père de famille qui doit assumer des responsabilités imprévues. Pourtant, comme toujours avec le comédien, les contraintes du quotidien deviennent jouissives et l’humour sert à accepter les destins les plus durs.



Avec ce film, Omar Sy montre plus que jamais qu’il est capable de faire déplacer les foules sur son nom. En effet, « Demain tout commence » signe en salles un score de 627.000 entrées en première semaine, soit deux fois mieux que le précédent film d’Hugo Gélin, « Comme des frères », lors de sa fin d’exploitation.



L’année 2017 sera encore chargée pour l’acteur qui sera notamment aux côtés de Robert De Niro et Keira Knightley dans le film « Candy Store ». La carrière du frenchie ne semble pas prête de s’arrêter.





Par Antoine Corte de Bulles de Culture