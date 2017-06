Nouveau Dans le Genre, la sélection des films de Juillet par Paloma Coquant sur CANAL+ CINEMA

Paloma Coquant présente le label "Nouveau dans le genre" sur CANAL+ CINÉMA , un rendez-vous privilégiant des inédits tous pays confondus qui appartiennent au cinéma de genre, à la fois original et revigorant. Découvrez la programmation du mois de Juillet:

THE VVITCH

Jeudi 06/07 à 20h50 sur Canal+ CINEMA

2016 - Epouvante-horreur - Américain, Canadien

1630, en Nouvelle-Angleterre. William et Katherine, un couple dévot, s’établit à la limite de la civilisation,

menant une vie pieuse avec leurs cinq enfants et cultivant leur lopin de terre au milieu d’une étendue encore sauvage. La mystérieuse disparition de leur nouveau-né et la perte soudaine de leurs récoltes vont rapidement les amener à se dresser les uns contre les autres…







APPEL INCONNU

Mardi 11/07 à 20h50 sur Canal+ CINEMA

2016 - Thriller - Espagnol

Comme chaque matin, Carlos, gérant d’une banque, emmène ses enfants à l’école avant de se rendre au travail. Sur la route, un coup de fil l’informe qu’il a la journée pour réunir une grande somme d’argent ou… sa voiture explosera !

TORO

Mercredi 12/07 à 20h50 sur Canal+ CINEMA

2017 - Policier, Drame, Action - Espagnol

Après quelques temps passés à l’ombre, Toro, un ancien membre de la mafia, est bien décidé à refaire sa vie. Il souhaite plus que tout laisser derrière lui son passé. Mais lorsque sa nièce se fait enlever, il se retrouve entraîné dans une spirale infernale de fuite, de pièges et de violence. Son instinct de tueur va resurgir…