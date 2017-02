Toutes les news

Quand CANAL+ hack les médias US avec George Clooney

Après avoir révélé au micro de Laurent Weil qu’il allait être papa, Les César 2017 se sont retrouvés à la Une des chaines américaines.

Because America’s first, But France is Second :

Georges clooney a annoncé en exclusivité sur CANAL+ qu’il allait être papa au micro de Laurent Weil

Of course, tous les médias americains ont repris les images de Canal+.

Du coup tout le monde au US veux voir les césars ce soir avec George Clooney ;-)

Good news ;-) le live c’est sur DM (ICI) et ca marche aux US, même pour Donald Trump.

#Cesars2017 #Franceis1rst