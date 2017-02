Toutes les news

Tout ce que vous croyez savoir sur les César est... FAUX!

1) Les César, c’est quand même globalement des gens du 6ème arrondissement qui remettent des prix à des films tournés dans le 6ème arrondissement.

FAUX ! Entre la fougue gracieuse des ados de « Swagger », le clito des héroïnes de « Divines » et le génie social de Ken Loach dans « Moi, Daniel Blake », le cinéma et la profession sont plus que jamais connectés au réel.

2) Les César, c’est tellement franco-français que ça me donne des envies d’expatriation.

FAUX ! George Clooney recevra un César d’honneur et ça sera un grand moment. Et les films étrangers nommés sont tous absolument dingues : « Aquarius », « Baccalauréat », « La fille inconnue », « Juste la fin du monde », « Manchester by the sea », « Moi, Daniel Blake et Toni Erdmann ».

3) Les César, c’est toujours au même endroit. Et le même présentateur.

FAUX ! Cette année, folie, les César déménagent du théâtre du Châtelet à la salle Pleyel. Et que les gens de la profession aient accepté de passer de Paris-Centre à Paris-Ouest, c’est une révolution. Et Jérôme Commandeur à la présentation, c’est digne d’un big bang. Au moins.

4) Tout ce déluge de beau, de luxe, de belles robes et de dîner au Fouquet’s alors que les Français ont du mal à boucler leurs fins de mois, vous n’avez pas honte ?

NON ! Notre monde est devenu si laid qu’une soirée à la recherche du Beau ne peut pas nous faire du mal. Et avec tous ces films nommés plus magnifiques les uns que les autres, du Beau, il y en aura, assurément. Quant aux paillettes, dans un monde de plus en plus gris, la frivolité devient une urgence. Un rempart à la crise griffé « Dior, j’adore. »

5) Les César, c’est à la télé, et c’est sur Canal. Et genre, en 2017, j’ai la télé. Et Canal.

FAUX ! Les César, c'est en clair ! Et en plus, la cérémonie sera diffusée en direct sur DailyMotion et ICI. Il y aura aussi un Facebook Live du tapis rouge avant la cérémonie. En 360. Pour être au plus près des stars et te rendre compte de près que non, le botox ne fait pas des ravages chez tout le monde.

6) Les César au pluriel, ça s’écrit Césars, apprenez l'orthographe une bonne fois pour toutes, bande d'incultes !

FAUX ! Il faut rendre à César ce qui est à César. César, c’est un nom propre, celui du sculpteur César Baldaccini à l’origine de la fameuse statuette… Alors, pour la dernière fois, par pitié, non ça ne prend pas de « S ».

Maintenant que vous savez, rendez-vous sur le site des César pour en apprendre encore plus !