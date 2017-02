CAGOLE FOREVER, une nouvelle mythologie de la femme...? Bientôt sur CANAL+

TEASER "CAGOLE FOREVER" 52 minutes réalisé par Sébastien Haddouk / diffusion le 15 Février à 22H50 sur CANAL+ from LALALA PRODUCTIONS on Vimeo. Bientôt sur CANAL+ Multicolorée, empailletée jusqu’au bout des ongles, souvent trop blonde ou trop brune, trop décolletée, trop embijoutée, trop bronzée, trop bavarde, trop tout, la cagole est devenue le superlatif qui nous rappelle que trop n’est jamais assez… La cagole est née à Marseille, au début du XXe siècle, et si elle vit toujours sur la Côte, elle a aussi beaucoup essaimé… Comment expliquer une telle longévité, une telle prolifération ? Certainement à cause de ce "petit" truc sympathique, touchant, vivant, fun qu’elle suscite malgré elle. Sébastien Haddouk a enquêté sur ce personnage emblématique de notre nouvelle mythologie... Un documentaire qui agite délicieusement les clichés tout en donnant la parole aux multiples cagoles du monde.